علّق الناقد الرياضي محمد العنزي على تغريدة لاعب نادي النصر عبدالإله العمري الذي حسبن بها بعد مباراة النصر وضمك.
وقال العنزي خلال لقائه على برنامج أكشن مع وليد :” ما عندي تفاصيل ولكن عبدالإله العمري لاعب كبير وقدم مستويات رائعة، ولكنه يعيش في الفترة الأخيرة تراجع في المستوى .”
وأضاف:” أعتقد أن مشكلة العمري مع جزء من المدرج”، لافتًا أن اللاعب إذا تأثر بتغريدات أو بهتافات فهذا شيء سلبي به .
وتابع:” يجب عليه أن يستعيد مستواه ويرد في الملعب “. مُشيرًا إلى أن اللقطة بينه وبين الحارس كانت حماسية .
وكان العمري قد غادر الملعب غاضبًا دون الاحتفال مع لاعبي الفريق بالفوز على ضمك في المباراة التي جمعت بينهما أمس، وبعدها نشر تغريدة على حسابه بموقع “أكس” كتب فيها :” “حسبي الله ونعم الوكيل”.
عبدالإله العمري يحسبن الكترونيا وعتاب ساخن مع النجار في الملعب
محمد العنزي: عنده مشكلة مع بعض الجماهير و الرد بالملعب بدلًا من مواضيع خارج الملعب .. اللقطة بينه وبين الحارس كانت حماسية #أكشن_مع_وليد #النصر_ضمك
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 21, 2023
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