علّق الناقد الرياضي محمد العنزي على تغريدة لاعب نادي النصر عبدالإله العمري الذي حسبن بها بعد مباراة النصر وضمك.

وقال العنزي خلال لقائه على برنامج أكشن مع وليد :” ما عندي تفاصيل ولكن عبدالإله العمري لاعب كبير وقدم مستويات رائعة، ولكنه يعيش في الفترة الأخيرة تراجع في المستوى .”

وأضاف:” أعتقد أن مشكلة العمري مع جزء من المدرج”، لافتًا أن اللاعب إذا تأثر بتغريدات أو بهتافات فهذا شيء سلبي به .

وتابع:” يجب عليه أن يستعيد مستواه ويرد في الملعب “. مُشيرًا إلى أن اللقطة بينه وبين الحارس كانت حماسية .

وكان العمري قد غادر الملعب غاضبًا دون الاحتفال مع لاعبي الفريق بالفوز على ضمك في المباراة التي جمعت بينهما أمس، وبعدها نشر تغريدة على حسابه بموقع “أكس” كتب فيها :” “حسبي الله ونعم الوكيل”.