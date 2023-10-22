شارك محترف نادي الهلال، نيمار دا سيلفا جمهوره صورة لمولودته الجديدة التي أسماها “مافي”.

ونشر اللاعب على حسابه بموقع “إنستغرام” صورة جديدة لابنته الصغيرة وهي نائمة.

وكان نيمار قد رزق مؤخرا بطفلة صغيرة، وحرص محترف الهلال حينها على الذهاب إلى ساو باولو من أجل حضور ولادتها حيث تعد هذه الطفلة هي مولودته الأول من شريكته برونا بيانكاردي.

يذكر أن نادي الهلال أعلن الأربعاء الماضي إصابة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة منتخب بلاده وأورجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.