كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، تعرض مرة أخرى لحادثة عنصرية خلال مباراة فريقه مع إشبيلية في الدوري المحلي.

وأفادت صحيفة “ماركا” أن اللاعب البرازيلي تعرض لأفعال عنصرية سابقة في الملاعب، مثل في ميستايا وسون مويكس وغيرها، مما دفع إشبيلية لاتخاذ إجراءات سريعة في هذا الصدد.

وأعلن نادي إشبيلية، أنه بعد اكتشاف سلوك عدائي وعنصري من قبل أحد المشجعين في المدرجات، قام بتحديد هويته وطرده من الملعب وإبلاغ الشرطة.

وأكد النادي، أنه سيتم تطبيق العقوبات الداخلية بشكل صارم وسيتم طرده كعضو قريبًا، حيث يدين نادي إشبيلية أي سلوك عنصري ويتعاون مع السلطات لمكافحة هذه الممارسات التي لا تمثل جماهيره.

ومن جانبه، رد فينيسيوس على هذه الحادثة وأشاد بتحرك إشبيلية السريع والعقوبة التي فُرضت، معربًا عن حزنه لظهور مقطع فيديو آخر يظهر تصرفًا عنصريًا قام به طفل خلال المباراة.