أكدت مصادر صحافية، اليوم الأحد، أن لاعب الأهلي فرانك كيسيه سيُشارك في مواجهة الهلال القادمة في دوري روشن للمحترفين.

وكان الإيفواري فرانك كيسيه لاعب وسط الأهلي قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق أمام الوحدة، ليثير قلق جماهير فريقه بسبب احتمالية غيابه عن مواجهة الهلال المرتقبة يوم الجمعة المقبل بالجولة الـ11 للمسابقة.

وأصيب فرانك كيسيه في الشوط الأول بعد تدخل قوي من حارس نادي الوحدة، لكن صاحب الـ26 عاما تحامل على نفسه وأكمل المباراة بشكل طبيعي، لكن بعد مرور 4 دقائق فقط من عمر الشوط الثاني، لم يتمكن من مواصلة اللعب، ونقلت العدسات التلفزيونية الناقلة للمباراة أن الطاقم الطبي قام بتثبيت ركبة قدمه اليمنى برباط ضاغط وغادر أرض الملعب.