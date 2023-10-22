وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأكثر من 2 % عند 64 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم، بقيمة 250 مليون ريال.

وأنهت أسهم أكوا باور، ومجموعة صافولا، وبنك البلاد، ومصرف الإنماء، والبنك الأول، وبنك الرياض، والتعاونية، والتصنيع الوطنية، والسعودي الفرنسي، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و6 %.

وتصدر سهم كابلات الرياض، تراجعات اليوم بنسبة 7 %، عند 68 ريالا.

في المقابل، صعد سهم العربي الوطني، بنسبة 1 %، عند 23.18 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.7 مليون سهم.

وكان البنك قد أعلن ارتفاع أرباح الربع الثالث 2023، بنسبة 17 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع سهم زين السعودية، بنسبة 2 % عند 13.32 ريال، وتلقت الشركة طلبا من صندوق الاستثمارات العامة لشراء الحصة المتبقية للشركة في لتيس الذهبية بقيمة 726 مليون ريال.

وتصدر سهم ثمار، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، عند 16.12 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5.3 مليون سهم.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق ملكية ريت، عند 6 ريالات (-3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على مالكي الوحدات.