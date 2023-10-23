أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن صفقة لاعب الهلال لن تنجح، إلا باننقال اللاعب البرازيلي إلى النصر، وإلا فلن تكون مثل صفقة كريستيانو رونالدو.
وأضاف الصرامي أن ينتقل لاعب النصر أليكس إلى الهلال، الذي لديه مشكلة في الظهير الأيسر، وبذلك يتم سد العجز. وأكدأن هذا هو الحل الأمثل بعد تعافي نيمار من الإصابة.
#سعود_الصرامي | من اجل انقاذ صفقة #نيمار يجب أن ينتقل لنادي #النصر#الديوانيه#الرياضة_السعودية pic.twitter.com/jLtDgJ6Wuq
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 22, 2023
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