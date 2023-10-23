أوضح مقطع فيديو كأس العالم للأندية في ⁧‫جولة الكأس‬⁩ بجدة، ضمن فعالية FIFA للجماهير لالتقاط الصور مع الكأس.

وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ” FIFA ” أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر النسخة العشرين لكأس العالم للأندية، التي تستضيفها محافظة جدة بالمملكة خلال الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر 2023م.

وتشهد منافسات البطولة 7 مواجهات في جدة حيث يتنافس على لقب البطولة سبعة فرق وهي “المستضيف” فريق الاتحاد السعودي ، وبطل دوري أبطال أوروبا فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي, وبطل آسيا فريق أوراوا الياباني, وبطل أفريقيا فريق الأهلي المصري، وبطل الكونكاف فريق كلوب ليون المكسيكي، وبطل أوقيانوسيا أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والفائز بلقب كونميبول ليبارتادويس 2023 (سيتم تحديده لاحقاً).

والجدير بالذكر أن الأدوار التمهيدية للبطولة ستفتح في 12 من ديسمبر القادم ، حيث سيواجه فريق الاتحاد في المباراة الافتتاحية فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وذلك على ملعب

مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.