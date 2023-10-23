تحدث حارس نادي الهلال ياسين بونو عن مجهودات النادي أثناء محاولة ضمه للفريق خلال فترة الانتقالات السابقة.

وقال ياسين بونو “خلال فترة الانتقالات، أظهر الهلال رغبته في ضمي، لقد بذل نادي الهلال قصارى جهده لمحاولة ضمي”.

وأضاف بونو “لقد كان من دواعي سروري، وبالنسبة لي إنه تحدٍ جديد، أشعر بمسؤولية أن أواكب تطلعاتهم، وأنا سعيد بتواجدي بالهلال، وأنا أحب أن أكون حيث أريد حقًا”.

وردا على سؤال محاول الريال وباريس والبايرن في ضمه، قال بونو “نعم كان هناك اتصالات من الاندية الثلاثة، ولكني كنت أحد الخيارات المتاحة لهذه الأندية”.

وتابع بونو “اليوم أنا محظوظ لوجودي في نادي مثل الهلال، حيث أشعر بالسعادة، وحيث كنت قبل كل شيء خيارهم الأساسي، لذلك أشعر بمسؤولية تقديم أفضل ما لدي”.