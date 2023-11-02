وارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 3% عند 36 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 12 مليون سهم، وبقيمة 440 مليون ريال.

وصعد سهم سابك، بأكثر من 3 % عند 78.30 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر للربع الثالث بقيمة 2.88 مليار ريال منها 2.93 مليار ريال خسائر بيع حصتها في شركة حديد سابك.

وأغلق سهم المجموعة السعودية، عند 23.72 ريال (+ 2 %)، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثالث 2023.

وأنهت أسهم كيان السعودية، والمواساة، والحسن شاكر، والتعاونية، واللجين، وتكافل الراجحي، وسينومي ريتيل، الحمادي، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و5 %.

في المقابل، هبط سهم أكوا باور، اليوم بنسبة 4 % عند 216 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 540 ألف سهم، عقب إعلان الشركة تحقيق أرباح للربع الثالث 2023، دون متوسط التوقعات.

وأغلق سهم مرافق، عند 53.90 ريال (-5 %).