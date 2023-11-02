أكدت صحيفة “ماركا” إن لاعبي ريال مدريد متأكدون من انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي للفريق الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة أنه في غرفة تبديل ملابس لاعبي ريال مدريد يعتبرون أن التعاقد مع مبابي أمر مفروغٌ منه، كما يعتقد الوكلاء واللاعبون والصحفيون الذين تواجدوا في “مسرح شاتليه” حيث أقيم حفل الكرة الذهبية يوم الاثنين الماضي، والبيئة المحيطة باللاعب أن وصول مبابي إلى سانتياغو برنابيو مؤكد في يونيو 2024.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان ما زال يحاول تغيير الوضع، لكن كل من له علاقة مباشرة مع الفريق يوضح أن استمرار مبابي أكثر من معقد، كما أن الوضع الحالي هو ما كان في 2021، مع تبقي شهرين على حرية مبابي في التفاوض مع أي فريق دون إذن أو موافقة باريس سان جيرمان.