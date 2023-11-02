أبدى عدد من أندية دوري روشن للمحترفين اهتمامهم بالتعاقد مع المدير الفني لفريق روما، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وذكر موقع “diretta” الإيطالي، أن الهلال قد بدأ اتصالاته للتفاوض مع جوزيه مورينيو لتولي قيادة الفريق الفنية بالموسم المقبل.

وأشار الموقع إلى أن إدارة الهلال تسعى إلى إقناع مورينيو بتولي مهمة تدريب الفريق وذلك بتقديم عرض ضخم له.

ولفت إلى أن الاتحاد يزاحم الهلال في المفاوضات لإقناع مورينيو بتولي تدريب النادي.