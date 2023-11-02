توقع الإعلامي حسن الصبحان الشهير بملك التوقعات، نتيجة مباراة الهلال ونظيره الفتح ، المقررة غداً الجمعة ، في بطولة دوري روشن للمحترفين.
وقال الصبحان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة «إكس» : ” فوز الهلال مليار في المئة بنتيجة 2-0 أو 3-1 ، مضيفاً أن ، مستحيل يفوز الفتح ، ولو لعب الهلال بدون حارس ، مستحيل يتأثر الهلال بكرا ” .
وأضاف :” ميتروفيتش سيسجل هدف أو هدفين ، وسالم الدوسري هدف وممكن روبن نيفيز أيضاً يسجل ، مبروك الهلال ، وفيها بلنتي.”
ويُذكر أن الهلال يواجه نظيره الفتح ، غداً الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن للمحترفين .
#الهلال_الفتح
توقعاتي للمباراه ….. هنا ملك التوقعات العالمي ….. اسف ع الحرق . pic.twitter.com/W15jmfyzJc
— حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) November 2, 2023
أنا أتوقع في أي دقيقة يعطي الحكم ضربة جزاء للهلال مليار في المئة في الشوط الثاني الدقيقة ١٧