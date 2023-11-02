علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي ، على نتيجة قرعة كأس ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، والتي أقيمت اليوم الخميس .

وكتب الروقي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، ” من بعد مباراة الخلود أشعر بأن الكأس تريد العميد ، القرعة وقفت إلى جانبه إلا إذا لم يحترموا لاعبي الاتحاد الفيصلي”.

وفي وقت سابق ، فاز الاتحاد على نظيره الخلود بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 ، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس الملك .

ويُذكر أن الاتحاد يواجه نظيره الفيصلي في دور الـ 8 من كأس الملك ، ولم يحدد موعد المباراة ؛ نظرًا لخوض العميد كأس العالم للأندية.