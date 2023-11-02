علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على نتائج قرعة ربع نهائي كأس الملك التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس.

ويواجه الشباب نظيره النصر، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين، فيما يواجه أبها نظيره الخليج، بينما يواجه الفيصلي الاتحاد، والهلال يواجه التعاون.

وأعلنت لجنة المسابقات، إقامة دور ربع نهائي بطولة كأس الملك يومي 11 و 12 ديسمبر، باستثناء فريق ‎الاتحاد الذي سيخوض كأس العالم للأندية.