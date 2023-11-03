أُصيب طفلان أحدهما عمره 11 عاما والآخر 5 أعوام بإصابات مختلفة، إثر حادث تصادم مركبة كان يقودها الطفل الأول، بعمود كهربائي بعمان في الأردن

وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إن فرق الاختصاص عند وصولها إلى موقع الحادث تفاجأت بأن السائق هو طفل عمره 11 عاماً، وكان يجلس الى جانبه شقيقه عمره 5 سنوات، حيث تم اسعافهما إلى المستشفى وحالتها مستقرة .

وأشار إلى أن التقرير الفني للحادث أظهر عدداً من المخالفات، أبرزها تجاوز الإشارة الحمراء، والتجاوز الخاطئ، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، إضافة إلى أن المركبة منتهية الترخيص والتأمين.