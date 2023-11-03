استعرضت وزارة الداخلية قصة سجين أبدى ندمه على استقبال المواد المخدرة.

وذكر أن أحد أصدقائه طلب منه أن يأخذ 23 كرتونة محملة بالحبوب المخدرة ويخرجها خارج السوق ليعطيها لشخص آخر.

ولفت إلى أنه فعل ما طلبوا لكن تم القبض عليه، وحكم عليه بالسجن، مضيفا أنه شعر بالندم بسبب البلاء الذي جلبه لنفسه ولأسرته.

وأضاف أنه تمنى الموت على أن يتم القبض عليه بتهمة استقبال المخدرات، مؤكدا أن تجار المخدرات يقدم للفرد ما يريده من سيارات وأموال لكي يغروه بالعمل معهم، وأنه شعر بالندم على ما فعله.