أكد عالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري ، على الفوائد الصحية لمياه الصنبور .

وقال الخضيري عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “اشرب من ماء الصنبور وأنت مرتاح ، فهو صحي ويحقق متطلبات المياه الصحية من أملاح موزونة ونقاء ونظافة” .

ولفت إلى أن المملكة وبعض دول الخليج من أفضل الدول التي اهتمت بماء الشرب من الشبكة الحكومية العامة .

وفي وقت سابق ، أوضح الخضيري أنه لا يشرب إلا من ماء الصنبور ، مشيراً إلى أنها تحافظ على حيوية الجسم والنشاط اليومي ، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية والتخلص من الخمول .