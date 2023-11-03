‏⁧‫أكد الناقد الرياضي عمر الكاملي‬⁩، أن سلطان الغنام و تاليسكا خطر كبير على ⁧‫النصر‬⁩.

وقال الكاملي خلال لقائه على برنامج الديوانية :” أن تاليسكا لاعب لا يختلف عليه إثنين”، لافتًا أنه من أفضل اللاعبين .

وأضاف :” لا بد التنبه لمثل هؤلاء اللاعبين لأنهم خطر كبير على النادي”، مؤكدًا أن الطرد مستحق .

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق قررت في وقت سابق إيقاف لاعب نادي النصر سلطان الغنام 4 مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وتغريمه 40 ألف ريال.

كما عاقبت اللجنة أيضًا البرازيلي أندرسون تاليسكا، بإيقافه مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20000 ريال .