طالب الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم إدارة النصر بمحاسبة لاعبها تاليسكا قبل أن يحاسبه الحكام ولجنة الانضباط والأخلاق.
وقال الجوكم :” حكم المباراة لم يطرد اللاعب وإنما تم ذلك عن طريق حكام تقنية الفيديو المساعد VAR” .
وأضاف ” تاليسكا لاعب مهم جدا بالنسبة للنصر وهو اللاعب المرجح للثلاث نقاط. وهذه المرة الثالثة التي يخرج فيها بالبطاقة الحمراء”.
#عيسى_الجوكم | يجب أن تحاسب إدارة #النصر لاعبها تاليسكا قبل أن يحاسبه الحكام ولجنة الانضباط والأخلاق، حكم المباراة لم يطرد اللاعب وإنما تم ذلك عن طريق حكام تقنية الفيديو المساعد VAR.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/EKdcbBq7uG
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 2, 2023
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