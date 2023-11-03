طالب الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم إدارة النصر بمحاسبة لاعبها تاليسكا قبل أن يحاسبه الحكام ولجنة الانضباط والأخلاق.

وقال الجوكم :” حكم المباراة لم يطرد اللاعب وإنما تم ذلك عن طريق حكام تقنية الفيديو المساعد VAR” .

وأضاف ” تاليسكا لاعب مهم جدا بالنسبة للنصر وهو اللاعب المرجح للثلاث نقاط. وهذه المرة الثالثة التي يخرج فيها بالبطاقة الحمراء”.