علق الإعلامي الرياضي محمد السراح على قرار لجنة الانضباط بشأن عقوبة لاعب النصر أندرسون تاليسكا إثر طرده من مباراه فريقه أمام الاتفاق
وقال السراح :” تاليسكا تصرف تصرفا عفويا فحصل على البطاقة الحمراء والإيقاف من لجنة الانضباط والآخلاق”.
وأضاف ” أرى أن لمس تاليسكا للاعب كان عفويا، وردة فعل لاعب الاتفاق كان مبالغ فيها. وحدثت مثل هذه التصرفات في مباريات سابقة ولم يتخذ الحكم أي قرار ضد اللاعبين”.
#محمد_السراح | تاليسكا #النصر تصرف تصرفا عفويا فحصل على البطاقة الحمراء والإيقاف من لجنة الانضباط والآخلاق.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/M17cK4stf8
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 2, 2023
هذا ابو السكور شيت الليعطى للنادي يخص لاعبينه فقط
المصيبة كان عضو بالاتحاد السعودي وكلف برئاسة التعاون
اجل عفويه واخطأ الحكم لا ولو يترشح ياخذه الاتحاد السعودي ثانية لايوجد ما يمنع