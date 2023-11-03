علق الإعلامي الرياضي محمد السراح على قرار لجنة الانضباط بشأن عقوبة لاعب النصر أندرسون تاليسكا إثر طرده من مباراه فريقه أمام الاتفاق

وقال السراح :” تاليسكا تصرف تصرفا عفويا فحصل على البطاقة الحمراء والإيقاف من لجنة الانضباط والآخلاق”.

وأضاف ” أرى أن لمس تاليسكا للاعب كان عفويا، وردة فعل لاعب الاتفاق كان مبالغ فيها. وحدثت مثل هذه التصرفات في مباريات سابقة ولم يتخذ الحكم أي قرار ضد اللاعبين”.