أوضح الناقد الرياضي ضيف الله الصقر أن النصر يعاني من مشكلة إدارية، لافتاً إلى أن الفريق خسر الغنام ثم تاليسكا وربما يفقد رونالدو في القادم.
وقال الصقر:” الكل في نادي النصر لاعبين عالميين ويمتعون، لكن في مباراة الاتفاق رأينا التشنج العالي اللي حصل، واليوم خسرنا تاليسكا”
وأضاف ” الجهاز الإداري يفترض أن يقوم بتهدئة الوضع حتى لا يخسر النصر نجوم آخرين، ويؤثر الأمر على الفريق وكذلك متابعي الدوري”.
#ضيف_الله_الصقر:
أعتقد بأن المشكلة في #النصر إدارية، الفريق خسر الغنام ثم تاليسكا وربما يفقد رونالدو في القادم @daif_alsagar#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/bMBplAsVyt
— #دورينا_غير (@SBA_sport) November 2, 2023
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