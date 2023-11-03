أوضح الناقد الرياضي ضيف الله الصقر أن النصر يعاني من مشكلة إدارية، لافتاً إلى أن الفريق خسر الغنام ثم تاليسكا وربما يفقد رونالدو في القادم.

وقال الصقر:” الكل في نادي النصر لاعبين عالميين ويمتعون، لكن في مباراة الاتفاق رأينا التشنج العالي اللي حصل، واليوم خسرنا تاليسكا”

وأضاف ” الجهاز الإداري يفترض أن يقوم بتهدئة الوضع حتى لا يخسر النصر نجوم آخرين، ويؤثر الأمر على الفريق وكذلك متابعي الدوري”.