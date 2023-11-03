طلبت إدارة نادي النصر توضيحًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المباراتين المقصودتين في قرار إيقاف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق، وذلك بعد طرده أمام الاتفاق، الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس الملك.

وجاء في حيثيات القرار:” ثبوت مخالفة تاليسكا للمادة (48-1-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإيقافه مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها”.

وفي هذا الشأن قال الدكتور أيمن الرفاعي المستشار الخبير في شؤون القانون الرياضي، ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق سابقا :” في حالة إيقاف تاليسكا الصادرة أخيرا بعد طرده أمام الاتفاق، فإن الإيقاف التلقائي يتم تحديده من قبل لجنة الانضباط، كونها عقوبة انضباطية”.

وأضاف :” ما تم ذكره نصا في القرار (أي مباراة رسمية)، بالتالي فإن العقوبة على تاليسكا ستسري في مباراتي الخليج والوحدة تباعا في دوري روشن السعودي كونها المسابقة التي تتضمن أول مباراتين رسميتين للنصر بعد اتخاذ العقوبة”.