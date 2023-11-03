أوضحت مصادر صحفية تطور جديد في ملف مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأفادت المصادر ذاتها بأن ريال مدريد متفائل بالتعاقد مع مبابي الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، بعد فشل التعاقد معه أكثر من مرة، لافتة أنه سيحاول في يناير إقناع

مبابي بالتوقيع، للعب معه في يوليو 2024.

وأكدت أن باريس سان جيرمان لا يستبعد أن ينتهي الأمر بالتجديد لمبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل ويحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة باريس سان جيرمان بداية من يناير المقبل.

والجدير بالذكر أن قادة باريس سان جيرمان لا يريدوا خسارة نجمهم الأول، رغم أنهم في فرنسا بدأوا بالفعل يقترحون أن هذا التجديد يمكن أن يكون استراتيجية حتى لا يغادر مبابي مجانًا لريال مدريد.