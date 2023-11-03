كشف طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم رودريغو لاسمار، آخر تطورات الحالة الصحية لاعب نادي الهلال ومنتخب البرازيل، نيمار دا سيلفا.

وقال الطبيب أن العملية التي أجراها اللاعب كانت ناجحة، مضيفا أنه من المفترض أن يخرج من المستشفى بحلول يوم غد، وأن يبدأ العلاج الطبيعي.

ولفت إلى أن نيمار خضع لعملية إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، وإصلاح إصابات الغضروف المفصلي وكانت الجراحة ناجحة.

يذكر أن نيمار تعرض لإصابة معقدة في ركبته اليسرى خلال المباراة أمام أوروغواي، يوم 17 أكتوبر الماضي. وخضع هذا الصباح لعملية جراحية لتصحيح هذه الإصابات.