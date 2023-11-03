كشفت مصادر ، أن نادي النصر يسعى للتعاقد مع الفرنسي رفائيل فاران مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، وذلك لدعم صفوفه في الفترة القادمة.

ووفقاً لموقع «Football Transfers» ، فإن نادي مانشستر يونايتد قد تلقى عرضاً من نادي الاتحاد خلال الفترة الصيفية الماضية من أجل فاران ، ولكن اللاعب رفض العرض ، نظراً لرغبته في البقاء مع النادي الإنجليزي .

وأشار الموقع أن المدافع الفرنسي ، أعاد النظر في موقفه وبات يريد الانتقال إلى الشرق الأوسط؛ ليقضي هناك السنوات المتبقية في مسيرته الرياضية .

ويُذكر أن فاران يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2025، وقد شارك اللاعب لمدة 570 دقيقة فقط حتى الآن هذا الموسم