علق سامي الجابر قائد ورئيس نادي الهلال السابق ، على فوز الهلال على نظيره الفتح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في دوري روشن .

وكتب الجابر عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “الرقم 1 في آسيا سالم الدوسري كتب البداية وختمها بهدف لا يسجله غيره ، فوز مهم في موسم نحتاج فيه نتائج كل المباريات أكثر من الظهور بمستوى يرضينا كعشاق للزعيم” .

وأضاف :”ألف مبروك للمدرج الفخم نرضى بالنتيجة ونتطلع للأفضل مستقبلاً، الأهم أن يبقى الفريق مستقر و يواصل حصد الانتصارات” .

وكان الهلال فاز على نظيره الفتح ، مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن للمحترفين .