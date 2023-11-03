أكد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال ، على أن الهلال واجه فريق قوي ومميز وهو الفتح ، وأنه افتقد النجم البرازيلي نيمار الذي تعرض للإصابة.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحافي ، “الفتح فريق قوي ومميز ، حيث أنه يتواجد في الترتيب الرابع وثالث الفرق الأقوى هجومياً ” .

ولفت إلى أن “ضغط المباريات أثر علينا، كل ثلاثة أيام مباراة ، لا وقت للراحة ، وأيضا إصابة نيمار أثرت على الحلول الهجومية” .

وأضاف جيسوس أنه افتقد النجم البرازيلي نيمار ،وغدًا سنسافر إلى الهند لمواجهة مومباي سيتي في البطولة الآسيوية.

وتابع : “أخرجت سافيتش لأنه شعر بالإصابة، نعم لدينا حلول ولكن جودتنا الهجومية تراجعت بنسبة 30٪ بالمائة على الأقل نتيجة إصابة ‎نيمار” .

وكان الهلال فاز على نظيره الفتح ، مساء اليوم بنتيجة هدفين دون رد ، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن للمحترفين.