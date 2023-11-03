خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام فريق الشباب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وشهد الشوط الأول تقدم الشباب بهدف في الدقيقة 14 من خلال اللاعب كارلوس جونيور، فيما لم يسجل أي من الفريقين أهدافا في الشوط الثاني.

وانتهت المباراة بفوز الشباب بهدف نظيف على الاتحاد، وذلك ضمن منافسات دوري روشن.