خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام فريق الشباب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.
وشهد الشوط الأول تقدم الشباب بهدف في الدقيقة 14 من خلال اللاعب كارلوس جونيور، فيما لم يسجل أي من الفريقين أهدافا في الشوط الثاني.
وانتهت المباراة بفوز الشباب بهدف نظيف على الاتحاد، وذلك ضمن منافسات دوري روشن.
هدف كارلوس جونيور بصوت مشاري القرني ⚽🔥
الشباب 1 × 0 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/GIgECuJy4N
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023
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