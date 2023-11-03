علق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، على نتيجة المباراة التي أقيمت اليوم بين فريقي الاتحاد والشباب.

وقال :”مبروك لليث الشابي فوز مستحق وبجدارة وحظاً اوفر لفريق الاتحاد كله الظروف ضده اولها واخرها “ليس كل ما يعلم يقال حسب ما صرح بها رئيس سلموا لي عليه،، لا بكى ينفع ولا شكوى تفيد”.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الشباب بهدف نظيف على الاتحاد، وذلك ضمن منافسات دوري روشن.