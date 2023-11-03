علق الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري ، على خسارة نادي الاتحاد أمام نظيره الشباب في منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن للمحترفين.

وكتب البكيري عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “‏يا مسيري هذا النادي العظيم ،

يامسئولي القرار عن بطل الدوري ، لا أخفي عليكم سرًا ، هناك شيئاً جوهرياً مات في ‎الاتحاد على يد مدربه المتغطرس ‎نونو سانتو” .

وأضاف : “إما تتقدموا لإنقاذ ما تبقى من الفريق ، أو انتظروه جثة التاريخ لا يرحم” .

وكان الاتحاد خسر من نظيره الشباب بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ، ضمن منافسات دوري روشن.