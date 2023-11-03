علق الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري ، على خسارة نادي الاتحاد أمام نظيره الشباب في منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن للمحترفين.
وكتب البكيري عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “يا مسيري هذا النادي العظيم ،
يامسئولي القرار عن بطل الدوري ، لا أخفي عليكم سرًا ، هناك شيئاً جوهرياً مات في الاتحاد على يد مدربه المتغطرس نونو سانتو” .
وأضاف : “إما تتقدموا لإنقاذ ما تبقى من الفريق ، أو انتظروه جثة التاريخ لا يرحم” .
وكان الاتحاد خسر من نظيره الشباب بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ، ضمن منافسات دوري روشن.
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