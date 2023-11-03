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الجمعة10 نوفمبر

حادثة اطلاق نار داخل احد احياء لبنان

منذ 7 يوم
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    التعليقات

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    ابو عمار عدد التعليقات : 65192 منذ 6 يوم

    يا ساتر

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