أعلنت شركة الوسائل «SMC» المشغلة والمالكة لحقوق ملعب «الأول بارك»، عن بدء أعمال الزراعة الشتوية في الملعب بعد نهاية مواجهة النصر وضيفه الخليج في الجولة الماضية من دوري روشن للمحترفين.

وكشفت مصادر لـ الرياضية أن أعمال الزراعة مستمرة خلال فترة التوقف التي ستبدأ بعد نهاية الجولة الـ13، السبت، تزامنًا مع أيام «فيفا».

وأضافت المصادر أن الملعب سيكون جاهزًا لاحتضان مواجهة النصر والأخدود لحساب الجولة الـ14 من المسابقة في 24 نوفمبر الجاري، والتي تأتي بعد انتهاء فترة التوقف مباشرة، إضافة إلى احتضان جميع المباريات الأخرى التي يستضيفها الفريق على أرضه.

والجدير بالذكر طرحت إدارة الأول بارك تذاكر مباراتي الجولة الـ16 أمام الرياض، والـ18 أمام الاتفاق، ومن المنتظر طرح تذاكر مواجهة الأخدود والتي ستلعب بعد فترة التوقف.