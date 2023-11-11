ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صله بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.