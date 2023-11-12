أعلنت شركة تمكين الدولية للأجهزة المنزلية توفر وظائف شاغرة في 8 مدن بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الخبر، الأحساء، جازان، حفر الباطن)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي:

1- أمين صندوق:

– مكان العمل (الرياض، جدة، أبها، الخبر، الأحساء، جازان).

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– دبلوم محاسبة.

2- محاسب:

– مكان العمل (حفر الباطن).

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– التفرغ التام للعمل.

– الخبرة والكفاءة.

– اجتياز المقابلة.

3- مُمثل مبيعات:

– مكان العمل (جدة، مكة المكرمة).

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– مؤهل مناسب (ثانوية فأعلى).

التفاصيل:

1- أمين صندوق:

هنا

2. محاسب:

هنا

3- ممثل مبيعات:

هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1445/04/27هـ الموافق 2023/11/11م

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طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):

[email protected]