أعلنت شركة تمكين الدولية للأجهزة المنزلية توفر وظائف شاغرة في 8 مدن بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الخبر، الأحساء، جازان، حفر الباطن)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي:
1- أمين صندوق:
– مكان العمل (الرياض، جدة، أبها، الخبر، الأحساء، جازان).
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– دبلوم محاسبة.
2- محاسب:
– مكان العمل (حفر الباطن).
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– التفرغ التام للعمل.
– الخبرة والكفاءة.
– اجتياز المقابلة.
3- مُمثل مبيعات:
– مكان العمل (جدة، مكة المكرمة).
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– مؤهل مناسب (ثانوية فأعلى).
التفاصيل:
1- أمين صندوق:
هنا
2. محاسب:
هنا
3- ممثل مبيعات:
هنا
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1445/04/27هـ الموافق 2023/11/11م
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طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):
[email protected]
طيب