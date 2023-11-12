كشف نادي ريال مدريد في بيان رسمي تم نشره اليوم، عن تغيير اسم مدينته الرياضية “الفالديبيباس” لتصبح باسم “مدينة فلورنتينو بيريز”، تقديرا لإنجازات رئيس النادي الحالي.

ونشر النادي بيان رسمي، قال فيه: “وافقت الجمعية العامة غير العادية لعام 2023 بالتزكية على الاقتراح الذي دعمه أكثر من 1000 عضو ممثل، وفقًا للمادة 28 من النظام، والتي بموجبها يتم تغيير اسم المدينة الرياضية إلى (فلورنتينو بيريز)”.

ووجه رئيس نادي ريال مدريد الشكر للحاضرين، قائلاً: “إنه لشرف بالطبع، لكنني أريد أن أفعل ذلك بتكتم. وهذا يعني أنني أطلب منكم فقط إدخال اسمي عندما أقول ذلك. ما زلت غير مستعد نفسيًا لرؤية اسمي على باب مدينة ريال مدريد. وبهذه الحالة أنا سعيد”.

وأضاف رئيس النادي: “تعلمون جميعًا أنني لم أسعَ مطلقًا إلى الحصول على هذا النوع من التكريم. في الواقع، أعلنا من قبل أن مجلس الإدارة لن يوافق على ذلك، لكن النظام الأساسي يُجبرك على الموافقة”.

وأوضح خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة “ماركا”، أن “الرئيس فلورنتينو بيريز كان يرغب في تغيير اسم مدينة ريال مدريد لتحمل اسمه ولكن بعد وفاته، لأنه لا يُريد الدخول إليها ويرى اسمه عند الباب”.

والجدير بالذكر أقيمت السبت فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لنادي ريال مدريد، التي شهدت عدة قرارات مهمة.