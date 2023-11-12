أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الأحد أن مناطق المملكة سوف تشهد أمطار من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس.

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان وجدة وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه،

ودعت إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار احتمالات هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.