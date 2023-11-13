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العجمة يسأل وائل النجار عن سر تألق لاعبي الاتحاد في أول مباراة بعد رحيل سانتو

العجمة يسأل وائل النجار عن سر تألق لاعبي الاتحاد في أول مباراة بعد رحيل سانتو

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