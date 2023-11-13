أظهر مقطع فيديو آخر التطورات في ملعب الهلال الجديد “المملكة أرينا”.

ومن المقرر أن يسع الملعب الجديد لفريق الهلال لعدد 26 ألف متفرج، وسيكون الملعب مكيف بالكامل كما يضمن تصميم الملعب أن تكون المدرجات قريبة من المستطيل الأخضر وبدون مضمار، على أن تتوفر مناطق لمواقف السيارات ومناطق ترفيهية في محيط الملعب.

وكان الهلال أعلن إنهاء إجراءات الاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه ليكون بموجبها “بوليفارد هول” ملعبا رسميا للفريق باسم “المملكة أرينا” لمدة 4 سنوات.