وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 70 ريالا.

وأنهت أسهم الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، وإس تي سي، واتحاد اتصالات، وبنك الرياض، والبنك الأول، ومجموعة صافولا، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وأغلق سهما أسلاك، وذيب، عند 26.45 ريال (- 5 %) للأول و58.80 ريال (- 1 %) للثاني، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

وهبط سهم سينومي ريتيل، اليوم بنسبة 5 % عند 17.70 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 12 مليون سهم، بقيمة تصل إلى 200 مليون ريال.