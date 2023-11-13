أصيب لاعب المنتخب الباكستاني، عيسى سليمان، وسيفتقد المنتخب خدمات لاعبه خلال مواجهة المنتخب الوطني، المقرر لها الخميس المقبل.

وتعرض نجم المنتخب عيسى سليمان، للإصابة خلال مشاركته مع سومقاييت في الدوري الأذربيجاني.

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني الإيطالي روبترو مانشيني، قد أعلن استدعاء خالد الغنام بديلاً لأيمن يحيى، لعدم جاهزيته الطبية.

والجدير بالذكر سوف يواجه المنتخب الوطنى نظيره الباكستاني في مستهل مشوارهما بتصفيات كأس العالم 2026، مساء الخميس القادم الموافق السادس عشر من نوفمبر.