تحدث الإعلامي الاتحادي محمد البكيري عن ما أسماهم “شحاتين المونديال”، لمهاجمتهم نادي الاتحاد.

وقال البكيري: “شحاتين المشاركة في كأس العالم للاندية2023، الذين يروجون لفرقهم الكسيحة بطوليا، انها البديل لأفضل لعظيم اسيا وعميد البلد ‎الاتحاد بطل ‎الدوري السعودي 2023 الممثل الرسمي لوطنه موندياليا”.

وأضاف: “عليهم التوقف عن دراما ‎شحاتين المونديال في منصات التواصل، مظهركم يثير الشفقة”.

يذكر أن الاتحاد يستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في ديسمبر المقبل، وسيفتتح المونديال بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي 12 ديسمبر.