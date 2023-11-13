رد علي البليهي نجم الهلال والمنتخب الوطني على سؤال أحد المتابعين حول ما الذي كان سيصبح عليه إن لم يكن لاعب كرة قدم.

وكان أحد المتابعين سأل البليهي: “لو ماكنت لاعب وش تشوف نفسك فيه؟”، ليرد لاعب الهلال قائلا: “مقاول”.

ولم يشارك البليهي في مباراة الهلال الماضية أمام التعاون بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

يذكر أن البليهي ضمن قائمة الأخضر التي ستخوض مباراتي باكستان والأردن، في تصفيات كأس العالم 2026، والتي ضمت: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.