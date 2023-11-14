أوضح أحمد الشهري مميزات السيارة رولز رويس جوست الفاخرة والتي تعد واحدة من أفخم السيارات.

وظهر الشهري في مقطع فيديو بجانب السيارة الفاخرة قائلاً :” أن رولز رويس تصنع قصور متحركة وهذه السيارة واحدة منها .”

وأشار إلى أن الشعار المتواجد على مقدمة كافة سياراتها يصل سعره لأكثر من 100 ألف ريال، وحرف الـ R الثابت في الإطارات مهما دار يكون ثابت .

ولفت إلى أن أبواب السيارة تتيح الجلوس فيها بيسر وسهولة ، ويوجد بها مظلة للحماية من الشمس، بالإضافة إلى طاولة وشاشة خلف الكرسي الأمامي، مُشيرًا إلى أن الأبواب تقفل بزر ولا حاجة لدفعها بقوة.