اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قرارا بشأن إقالة نيكو ميهيتش رئيس الخدمات الطبية في النادي.

وقرر النادي إقالة الطبيب “ميهيتش” بسبب طريقة إدارته لإصابات التركي أردا جولر لاعب الفريق الملكي الشاب.

وأفادت تقارير صحفية أنه سيظل على ذمة النادي، لكنه لن يكون مسؤولا عن الفريق الأول، بسبب تباين المعايير فيما يخص عملية تعافي أردا جولر.

يذكر أن جولر تعرض لإصابة جديدة بعد استدعائه لمواجهة رايو فاييكانو في الجولة 12 من الدوري الإسباني، وأصيب بتمزق عضلي صغير في عضلات الفخذ، وسيغيب لمدة تقدر بحوالي شهر.