عبر الناقد الرياضي عن صدمته حول قائمة المنتخب ولاعبيه، والتي وضعها مدرب الفريق مانشيني، حيث قام باستبعاد عدد كبير من اللاعبين الجيدين، كسلطان الغنام ومحمد كنو وغيرهم.

وأضاف الصرامي أن المملكة جميعها تعلم أن أيمن يحيي مصاب، ومع ذلك تم استدعاؤه، ولكن مانشني وجهازه الفني، الوحيدون غير المقتنعين بذلك، واصفًا تلك القائمة بالصادمة.

وتابع أنه كان أمام مانشيني خيارات عديدة، وجميعهم جاهزون، وأن فوز المنتخب الوطني على نظيره الباكستاني، بسبب الفوارق الفنية الكبيرة.

أشار أن مدرب المنتخب الوطني يدخل أسماء غير مقنعة للفريق، في حين أن هناك أسماء كبيرة لم يتطرق إليها، وتمنى من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بضرورة التحرك.