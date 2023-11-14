أقدم شاب في مصر على إنهاء حياة ابنة شقيقته بدافع الانتقام، وذلك بعد نشوب خلافات بينه وبين شقيقته قرر على إثرها الانتقام بهذه الطريقة المروعة.

وأقر المتهم أمام الشرطة بأنه كان دائم التعدي بالضرب على الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات لرغبته في تأديبها وتهذيب سلوكها خاصة بعد غضبه من والدتها التي تخلت عنها وتزوجت من رجل آخر بعد انفصالها عن والد طفلتها.

وأضاف المتهم، أن شقيقته انفصلت عن زوجها لتتزوج من آخر وتركت طفلتها تقيم برفقته وأمه.

ويوم الواقعة كان المتهم يعاني من حالة هياج نفسي وانهال على الطفلة بالضرب حتى فارقت الحياة بين يديه.