قال محلل الأرصاد الجوية، عادل قازنلي، إن موسم الأمطار ستستمر خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد أن أجواء المملكة ستستقبل الفترة القادمة الكتلات الهوائية الباردة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأضاف محلل الأرصاد أن التقلبات الجوية في المملكة ستمتد لمدة شهر .