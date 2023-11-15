استعرضت لقطات الأعمال في مراحلها النهائية في مشروع تطوير محيط قصر عروة بن الزبير، الواقع على ضفاف وادي العقيق.

فقد تم الانتهاء مؤخرًا من أعمال تطوير قصر عروة بن الزبير ضمن مشروع تأهيل 100 موقع تاريخي مرتبط بالسيرة النبوية في ‎المدينة المنورة.

والجدير بالذكر يعد قصر عروة بن الزبير أشهر القصور التي قامت على ضفاف وادي العقيق، ويقع غرب المدينة المنورة على امتداد الطريق المؤدّي إلى مسجد ذي الحليفة (ميقات أهل المدينة) على طريق جدة ومكة القديم من طريق آبار علي، ويبعد عن المسجد النبوي حوالي 3 كلم ونصف تقريباً.