كشفت مصادر ، بأنه توجد حالة من الانقسام داخل نادي ريال مدريد حول فكرة التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

ووفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية ، فهناك حالة من الجدل داخل الفريق الملكي ، حيث هناك جهة تُراهن على نسيان مبابي نهائيًا بينما جهة أخرى تراهن على التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الأول حول الخلاف داخل النادي ، يعود إلى تألق الإنجليزي غود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور بالإضافة إلى رودريغو غوس ، وإذا وصل مبابي فسوف يتم استبعاد أحدهما من اللعب .

كما يوجد خلاف آخر حول مبلغ التعاقد مع النجم الفرنسي ، فإن بعض الأشخاص داخل الإدارة ترى أن العملية ستكون مكلفة للغاية، رغم وصوله المجاني إلى الفريق ، لكن ريال مدريد سيدفع له مكافأة انتقال عالية .

ويُذكر أن عقد النجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان ، سينتهي في 2024 ، واللاعب يدرس بقوة فكرة الرحيل عن النادي الباريسي .