أكد الناقد الرياضي عيسى المسمار أن فريقي الهلال والنصر هما الأقرب، والأكثر ترشيحًا لحصد البطولات هذا الموسم، حيث بدأت المنافسة في البطولة العربية، وستنتهي في البطولة الآسيوية.

وأضاف المسمار أن المنافسة لم تعد ثلاثية حاليًا بى هي ثنائية، حيث كان الاتحاد من قبل ضمن هذه القائمة، مشيرًا إلى إمكانية عودته إذا تغير وضعه.

وتابع أن النصر والهلال، هما الأكثر جاهزية، والأكثر رغبة، حيث أن كلًا منهما شهد غيابات في صفوفه، ولكنه لا يزال مستمرًا.