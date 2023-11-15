أكد الناقد الرياضي عيسى المسمار أن فريقي الهلال والنصر هما الأقرب، والأكثر ترشيحًا لحصد البطولات هذا الموسم، حيث بدأت المنافسة في البطولة العربية، وستنتهي في البطولة الآسيوية.
وأضاف المسمار أن المنافسة لم تعد ثلاثية حاليًا بى هي ثنائية، حيث كان الاتحاد من قبل ضمن هذه القائمة، مشيرًا إلى إمكانية عودته إذا تغير وضعه.
وتابع أن النصر والهلال، هما الأكثر جاهزية، والأكثر رغبة، حيث أن كلًا منهما شهد غيابات في صفوفه، ولكنه لا يزال مستمرًا.
فيديو | الناقد الرياضي عيسى المسمار: الهلال والنصر هما الأقرب لتحقيق بطولات هذا الموسم #المنتصف pic.twitter.com/Z3RUS6XBdM
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 14, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً